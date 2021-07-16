Finike 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda demokrasi nöbeti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Finike 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Finike 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu.

Pandemi kurallarının ön planda tutulduğu programda Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY terör örgütüne mensup bir grup alçağın, özellikle milli birlik ve beraberliği hedef alan Cumhuriyet tarihinin en hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Yüce Türk milleti milli birlik ve beraberliğinden, kazandığı demokrasi kültüründen asla taviz vermeyeceğini, egemenliğin yalnızca millette olduğunu bir kez daha tüm dünyaya haykırdığını söyleyen Kaymakam Sağ, " Bilinmesini isterim ki, bu büyük millet binlerce yıllık devlet geleneğinin yanında aşkı ve ferasetiyle, ne FETÖ/PDY terör örgütüne ne de haince planları olan başka bir örgüte fırsat vermeyecektir. Milli irade ruhuna sahip çıkma şuurunu her dam canlı tutacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz 2016 gecesi bedenini hain kurşunlara siper eden milletimize teşekkür ediyor. Vatan uğruna canı pahasına mücadele ederek şehadete erişen kahramanlarımız nezdinde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, şerefli gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Anma programına kaymakam Zafer Sağ ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Finike Belediye Başkan vekili İsmet Çetin, içe Emniyet Müdürü Mahmut Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karakaya, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı