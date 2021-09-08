Fındıklı'nın acı günü

AK Parti Malatya eski Milletvekili Mücahit Fındıklı'nın annesi Kamuran Fındıklı vefat etti.

AK Parti Malatya eski Milletvekili Mücahit Fındıklı'nın annesi Kamuran Fındıklı vefat etti.

Kamuran Fındıklı, uzun süredir yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi görüyordu. AK Parti Malatya 23 ve 24.dönem Milletvekili ve Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Mücahit Fındıklı ile Malatya Gençlik ve Spor eski Müdürü Sadi Fındıklı'nın annesi Kamuran Fındıklı'nın cenazesi Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından burada defin edildi.

Cenaze namazına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bazı belediye başkanları, AK Parti yöneticileri, Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, bazı parti, sivil toplum kuruluşu ve mesleki teşekkül yetkilileri, Fındıklı ailesi katıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı