Fındıklı'nın acı günü
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Fındıklı'nın acı günü

Fındıklı'nın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Malatya eski Milletvekili Mücahit Fındıklı'nın annesi Kamuran Fındıklı vefat etti.

AK Parti Malatya eski Milletvekili Mücahit Fındıklı'nın annesi Kamuran Fındıklı vefat etti.

Kamuran Fındıklı, uzun süredir yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi görüyordu. AK Parti Malatya 23 ve 24.dönem Milletvekili ve Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Mücahit Fındıklı ile Malatya Gençlik ve Spor eski Müdürü Sadi Fındıklı'nın annesi Kamuran Fındıklı'nın cenazesi Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından burada defin edildi.

Cenaze namazına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bazı belediye başkanları, AK Parti yöneticileri, Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, bazı parti, sivil toplum kuruluşu ve mesleki teşekkül yetkilileri, Fındıklı ailesi katıldı. - MALATYA

Fındıklı'nın acı günü
Fındıklı'nın acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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