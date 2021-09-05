FINDIK İŞÇİSİ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
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FINDIK İŞÇİSİ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'dan fındık toplamak için Düzce'nin Gölyaka ilçesine gelen Mehmet Kara (25) babasıyla tartışınca tabancayla kurşun yağdırdı.

DİYARBAKIR'dan fındık toplamak için Düzce'nin Gölyaka ilçesine gelen Mehmet Kara (25) babasıyla tartışınca tabancayla kurşun yağdırdı. 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan Kara, daha sonra da kendini vurup yaraladı.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Bakacak köyü Öteköy Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan Düzce'ye fındık toplamak için gelen Mehmet Kara, fındık işçilerinin kaldığı evde babası Süleyman Kara (57) ile tartıştı. Kara tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Süleyman Kara ve Fatime Tüfenk (19) yaşamını yitirdi, Mihriman Kara (18), Emine Tüfenk (20) ve Mehmet Mevlüt Kara (32) yaralandı. Mehmet Kara daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyip kendini vurdu. Yaralanan Mihriman Kara, Emine Tüfenk, Mehmet Mevlüt Kara ve Mehmet Kara, 112 Acil ekipleri tarafından Düzce'deki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

Görüntülü Dökümü

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-Acil önünden görüntü

-Köyden görüntü

-Cinayetin işlendiği evin dışardan görüntüsü

-Jandarma ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

FINDIK İŞÇİSİ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
FINDIK İŞÇİSİ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
FINDIK İŞÇİSİ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
FINDIK İŞÇİSİ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
FINDIK İŞÇİSİ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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FINDIK İŞÇİSİ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI - Haberler
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