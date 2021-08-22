Fındık İşçisi Çocuklarına Devletin Şefkat Eli

Giresun Valiliğince fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu'dan gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına Giresun Kalesi ve müze gezisi düzenlendi.

Giresun Valiliğince fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu'dan gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına Giresun Kalesi ve müze gezisi düzenlendi. Eğitmenler eşliğinde kaleyi gezerek, piknik yapan çocuklar doyasıya eğlendi.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, "Çocuklar, tarla ve bahçede işçi olarak değil, Giresun'un tarihini öğrenerek eğitici ve kültürel faaliyetlerle Giresun'u hatırlayacak" dedi.

Mevsimlik Tarım işçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının iyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında oluşturulan Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Merkezinde kalan tarım işçilerinin çocuklarına yönelik tam gün eğitici ve eğlendirici program yapıldı. Kalede piknik yaparak çocuk oyun sahasında eğlenen çocuklar, çocukluklarını yaşayarak mutlu bir gün geçirdi. Öğretmenler eşliğinde Giresun Kalesini gezen çocuklara Kale ve Giresun'un tarihçesi hakkında bilgi verildi.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Giresun Valiliğince 16 yaşın altındaki çocukların fındık hasadında çalıştırılmasının yasaklandığını belirterek, çocukların günlerini değerlendirmeleri için eğitim ve eğlence programları düzenlendiğini kaydetti.

ÇOCUKLARA KURS, EĞLENCE VE GEZİ PROGRAMI

Fındık işçileri sabah erken saatlerde fındık toplamaya giderken çocuklara konaklama merkezi ve yakınındaki eğitim kurumlarında resim ve müzik eğitimleri verildiğini kaydeden Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, çocukları ödüllendirmek için belli aralıklarla Giresun Kalesi, Giresun Müzesi gibi tarihi mekanlara da gezi düzenlendiğini kaydetti.

Giresun Valisi Enver Ünlü 'nün de konuyla yakından ilgilendiğini belirten Tanrıseven şunları kaydetti: "Valiliğimiz, 16 yaşın altındaki çocukların fındık hasadında çalışmasını yasakladı. Çocukların yeri tarla değil, okuldur, oyun bahçesidir. Aile büyükleri fındık toplamaya giderken çocuklar, öğretmenlerimiz gözetiminde eğitici ve öğretici faaliyetlere katılıyor. Giresun tarihini öğrenmeleri için de çocuklara yönelik gezi faaliyetleri düzenliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen çocuklar, tarla ve bahçede işçi olarak değil, Giresun'un tarihini öğrenerek eğitici ve kültürel faaliyetlerle Giresun'u hatırlayacak. "

AMACIMIZ ÇOCUKLARIN KAYNAŞMASI

Çocukların eğitmenleri ile birlikte piknik yaparak çeşitli oyunlar oynadığını belirten Tanrıseven, fındık işçilerinin çocuklarının Giresun'u tanımaları ve geldiği bölge insanıyla kaynaşmalarının sağlanması gayreti içinde olduklarını söyledi.

Giresun Kalesindeki programa Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ile birlikte İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Rıfat Ayar, Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Celep, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Ahmet Aydın ve öğretmenler katıldı.

İLK KEZ KALEYE ÇIKTILAR

Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman Siirt ve Şırnak illerinden gelen ailelerin çocukları ilk kez Giresun kalesine çıktıklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretti. Hayatımızda ilk kez Giresun Kalesine çıktık. Bu geziyi unutmayacağız" dediler. Programa katılan 29 çocuğa Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ve yetkililer tarafından hediyeler verildi.

Kaynak: Habermetre