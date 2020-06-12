Fındık büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi Fındık büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

Fındık büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde akşam saatlerinde yaklaşık 1 saat boyunca yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle köy beyaza bürünürken fındık büyüklüğünde yağan dolu, meyve ve sebze bahçelerinde zarara yol açtı.

Yaklaşık 1 dönümlük sebze ve meyve bahçelerinin tamamıyla zarar gördüğünü söyleyen Mehmetbeyli köyü sakinlerinden Eyüp Yıldız, "Nohut, mercimek, domates, biber mahsul hep zarar gördü. Bir saate yakın dolu yağınca hiçbir şey kalmadı. Rabbim çiftçimize yardım etsin. En küçüğü fındık kadar yağdı. Rabbimden geldi yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Kaynak: İHA