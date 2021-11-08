Fındık bahçesinde cesedi bulunmuştu; yasak aşk cinayetine kurban gitmiş

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde fındık bahçesinde cesedi bulunan Ali Kemal Bayır'ı (44), teyzesinin oğlu Özgür Bayraktar'ın (35) öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan Bayraktar'ın ifadesinde kuzenini eşi ile ilişkisi olduğu için öldürdüğünü iddia etti.

Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde fındık bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acile haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yüzünde ve göğsünde bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, cesedin, Ali Kemal Bayır'a ait olduğu belirlendi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Özgür Bayraktar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.