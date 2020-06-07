Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi

Survivor 2020'den elenen Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı ile Instagram'dan canlı yayın yaptı. Nisa, Evrim ve Elif'ten birinin şampiyon olmasını istediğini söyleyen Aycan, "Ancak gönlümden geçen isim Sercan Yıldırım" dedi.

Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
07.06.2020 23:26 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:36

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'ye finale günler kala veda eden Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'nın Instagram canlı yayınına konuk oldu, gönlündeki Survivor şampiyonunu açıkladı. Aycan, "Nisa, Evrim ve Elif'ten birinin şampiyon olmasını istiyorum" dedi.

"ANİ GİDİŞİN BENİ ÜZDÜ"

Survivor 2020'ye son veda eden isim olan Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla Türkiye'ye döndü. Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç'la birlikte Instagram'dan ortak canlı yayın yaptı. Acun, Aycan'ın elenmesinin kendisini üzdüğünü belirterek, "O kadar güzel ve stabil bir istikrar sağlamıştın. 1-2 haftalık kötü gidişatın ardında ani gidişin beni üzdü. Kadınlarda daha fazla etki yaratıyor galiba" dedi.

"GÖNLÜMDEN GEÇEN SERCAN YILDIRIM"

Acun Ilıcalı, Survivor'da iletişim ödülünde arkadaşından aldığı haber sonrası morali bozulan Aycan'a "Moralin nasıl" diye sordu. Aycan neşeli bir şekilde, "Sorunları çözdüm sorunum kalmadı ve mutluyum" yanıtını verdi.

Survivor Aycan, 2020'de kadınların ada şartlarına zorlandığını söyledi. Nisa, Evrim ve Elif'ten birinin şampiyon olmasını istediğini söyleyen Aycan "Survivor aslında erkek işidir. Kadınlar daha fazla zorlanıyor. Zor bir yarışma kadınlar için daha zor hem duygusal ve hijyenik olarak. Erkekler daha rahat yapabilir Survivor'ı. İşte bu yüzden Survivor'da bu sene bir kadın şampiyonun çıkmasını çok isterim. Ben olamadım ama oradan bir kadının şampiyon olmasını çok isterim. Ancak gönlümden geçen Sercan Yıldırım" dedi.

"SEYİRCİLER GÖNÜLLÜLERE DAHA ÇOK DESTEK VERDİ"

Survivor'da daha fazla kalmayı istediğini söyleyen Aycan, "Keşke şansım olsaydı daha kalmak isterdim. Buraya kadar gelebildiğim için çok mutluyum. Ben o dönemi atlatmıştım ama sayı almakta problemim vardı ama olmadı buraya kadardı" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın "Sizin takım neden oylamada kaybediyordu" sorusuna Aycan, "Nedenini bilmiyorum ama baştan biz çok kazandığımız için seyircilerimiz daha çok gönüllülere destek verdi ya da biz çok beceriksiz olduğumuz için" şeklinde yanıt verdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor Magazin
Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Magazin
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Magazin
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Magazin
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı Magazin
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Magazin
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı
Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı
Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam
Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti
Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti
Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti
İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde!
İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde!
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Survivor'da Sercan'ın 'Deliliğe vuruyor' sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Simge 'Çocuğu var' iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Berat Albayrak Enis Berberoğlu
Magazin Hülya Avşar Seren Serengil İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Hikmet Karaman Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Kadın İzmir Çocuk Instagram
Şu an buradasınız: Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 23:37:02. #1.14#
title