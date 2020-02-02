Finalde Thiem'i mağlup eden Djokovic sekizinci Avustralya Açık şampiyonluğunu elde etti
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Finalde Thiem'i mağlup eden Djokovic sekizinci Avustralya Açık şampiyonluğunu elde etti

Sırp raket Novak Djokovic, Avustralya Açık tek erkekler finalinde Avusturyalı genç tenisçi Dominic Thiem'i mağlup ederek 17. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

02.02.2020 17:23 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:23
Finalde Thiem'i mağlup eden Djokovic sekizinci Avustralya Açık şampiyonluğunu elde etti

Sırp raket Novak Djokovic, Açık tek erkekler finalinde Avusturyalı genç tenisçi Dominic Thiem'i mağlup ederek 17. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.


Pazar günü oynanan final maçında Thiem'e karşı 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle galibiyet kazanan Djokovic, dünya sıralamasında birinci sıraya yerleşti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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