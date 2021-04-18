Final kararı alan Akıncı dizisindeki harita detayı, Azerileri kızdırdı

ATV ekranlarından izleyici ile buluşan fantastik dizi Akıncı, 16. bölümünde ekrana getirdiği harita sahnesi ile Azerileri kızdırdı. Dizideki haritada Azerbaycan topraklarının Ermeni toprağı olarak gösterilmesi, tepkilere yol açtı. Dizi, geçtiğimiz günlerde final kararı alan yapımlar kervanına katılmıştı.

Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Tolga Tekin ve Yıldıray Şahinler'in yer aldığı ATV ekranlarının fantastik dizisi Akıncı, geçtiğimiz gün final kararı alan diziler kervanına katılmıştı.

AZERİ TOPRAĞI ERMENİ TOPRAĞI OLARAK GÖSTERİLDİ

Son bölümlerinde birçok oyuncunun diziye veda etmesiyle gündeme gelen Akıncı, 16. bölümünde ekrana getirdiği harita sahnesi ile yeniden gündeme oturdu. Ekrana gelen bölümde, senaryo gereği kullanılan bir haritada Azerbaycan toprağının Ermenistan toprağı olarak gösterilmesi Azerbaycan'da tepkiye yol açtı. Sosyal medyada Azeri vatandaşları kızdıran bu hareket sonrası kanal yönetiminden ve diziden herhangi bir açıklama yapıldı.