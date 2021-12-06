Final Fantasy 14 oyuncuları sunucu doluluğundan şikayetçi

Oyun yapımcısı ve yönetmeni Naoki Yoshide oyuncuları bilgilendiren bir güncelleme yayınladı. Endwalker'ın erken erişim döneminin 3 Aralık'ta piyasaya sürülmesinden bugüne oyuncular oldukça sıkışık sunucular ve uzun giriş kuyrukları ile ilgili birçok sorun yaşadı. Daha önce bu sorun Amazon'un MMORPG oyunu New World'de de yaşanmıştı.

Yoshide, "Bir bütün olarak Final Fantasy 14: Endwalker hizmeti genelinde, eşzamanlı giriş sayısı donanım sınırına ulaştı ve sonuç olarak giriş yapmak son derece uzun bir zaman gerektiriyordu, bunun için gerçekten üzgünüm." Dedi.

Son derece uzun kuyrukların telafisi olarak ve erişim havuzu genişlerken belki de daha kötüsünün geleceği açık bir beklenti içinde, Square Enix, lansmanda oyunun tam sürümüne sahip olan herkese boş zaman haftası verecek. Bu, oyunu satın almak için 30 günlük boş zamandaki oyuncuları ve birden fazla hesabı olanları içermektedir. Daha fazlasını da göz ardı etmiyorlar: "Ayrıca, tıkanıklık durumundaki diğer gelişmelere bağlı olarak ek ücretsiz oyun süresi verebiliriz." Dedi Yoshida.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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