Filyos belediye başkanının kardeşi koronavirüsten vefat etti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi Başkanı Ömer Ünal'ın kardeşi Önder Ünal korona virüsten hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi Başkanı Ömer Ünal'ın kardeşi Önder Ünal korona virüsten hayatını kaybetti.
Koronavirüse yakalanan Önder Ünal, bugün koronavirüsle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi bugu"n Filyos kent sitesinde bulunan evinin o"nu"nde kılınan cenaze namazının ardından Cuma Yanı aile mezarlıgˆına defin edildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı