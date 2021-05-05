Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtan kişi hırsız çıktı!
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Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtan kişi hırsız çıktı!

Demirören Haber Ajansı / Perihan Kara - Haberler | Güncel

Samsun'da cezaevinden yeni tahliye olan kişi, çıkar çıkmaz faaliyete geçti. Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtan Yılmaz T., 65 yaş üstü vatandaşların evlerini soydu..

Samsun'un İlkadım ilçesinde 45 yaşındaki Yılmaz T., kendini filyasyon ekibinden bir personel olarak tanıtarak 3 evi soydu. Olay anları kameralara yansıdı.

İlkadım ilçesinde kendisini filyasyon ekibinden bir personel olarak tanıtan Yılmaz T., pazarda alışveriş yapan 91 yaşındaki Zülfü Görmez'in yanına yanaştı, sebze aldığı esnafın koronavirüslü olduğunu söyledi. Bunun üzerine yaşlı adamı evine getiren Yılmaz T., içeriden 500 lirayı alarak firar etti. Soyulduğunu anlayan yaşlı adam polise başvurarak şikayetçi oldu.

2 BİN LİRA DAHA ÇALDI

Olayın ardından Sait Göksel'in evine de aynı bahaneyle giren hırsız, Göksel'e eve hemşirelerin geleceğini söyleyerek üstünü değişmesini istedi. Üstünden gömleğini çıkartan adamın cebinde bulunan 2 bin TL'yi alan şüpheli daha sonra evden kaçtı.

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hırsız için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği şüpheliyi İlkadım ilçesinde yaya olarak gezerken ele geçirdi. Hakkındaki soruşturma sona eren Yılmaz T., adliyeye gönderildi. Mağdur vatandaşlardan Zülfü Görmez, başına gelenleri şu sözlerle açıkladı; "Beni kandırdı ve evime girdi. Ben yalnız yaşıyorum. Çok korktum. Çaldığı parayı helal ettim ama Allah onun belasını versin"

Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtan kişi hırsız çıktı!
Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtan kişi hırsız çıktı!
Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtan kişi hırsız çıktı!
Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtan kişi hırsız çıktı!

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Perihan Kara

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