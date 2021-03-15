Filozof Kimdir? İlk filozof kimdir?
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Filozof Kimdir? İlk filozof kimdir?

15.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:50
Filozof Kimdir? İlk filozof kimdir?

Filozof Kimdir? İlk filozof kimdir? Günlük hayatımızda filozof kavramını sıkça duyarız. Çevremizden, okuduğumuz kitaplardan, televizyondan, sosyal medya vb. mecralardan duyduğumuz filozof kavramı hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Filozofu, anlamını bilerek kullananlar olduğu gibi bilmeden kullananlar da vardır. Bu kadar sık kullandığımız ve işittiğimiz filozof kelimesinin ne anlama geldiği, kime filozof dendiği hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda filozof kavramını sıkça duyarız. Çevremizden, okuduğumuz kitaplardan, televizyondan, sosyal medya vb. mecralardan duyduğumuz filozof kavramı hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Filozofu, anlamını bilerek kullananlar olduğu gibi bilmeden kullananlar da vardır. Bu kadar sık kullandığımız ve işittiğimiz filozof kelimesinin ne anlama geldiği, kime filozof dendiği hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Filozof Kimdir? İlk filozof kimdir? İşte cevabı!

FİLOZOF KİMDİR?

Filozof, kısaca felsefe ile uğraşan kişilere verilen isimdir. Kelime anlamına bakarsak filozof, Antik Yunanca'da bilgelik aşığı anlamına gelen(filasofos) kelimesinden türemiştir.

Filozof, herkesçe bilinen anlamı olan "felsefe ile uğraşan kişi" dışında farklı düşünürler tarafından da tanımlanmıştır. Örneğin Platon'a göre filozof; bilgeliği yani "sophia" yı seven bilgelik peşinde koşan ve belli bir bilgeliğe sahip olan kişidir.

Filozufun tanımı düşünürler tarafından farklılık gösterse de genel tanımı ile "felsefe ile uğraşan kişi" olarak biliniyor.

Ciceron ve Diogenes Laertius'un, Eflâtun'un öğrencisi Herakleides Pontikos'un bugün elde bulunmayan bir eserine dayanarak verdikleri pek kesin olmayan bir rivayete göre filozof kelimesini ilk kullanan düşünür Pisagor olmuştur. (MÖ 6. yüzyıl)

Klasik anlamda, bir filozof, belirli bir yaşam tarzına göre yaşayan, insanın durumuna ilişkin varoluşsal soruları çözmeye odaklanan biriydi.

İLK FİLOZOF KİMDİR?

Filozof Kimdir? İlk filozof kimdir?

İlk filozof, Miletli Thales olarak biliniyor. Thales, MÖ 624/623 – MÖ 548/545 dönemleri arasında yaşamıştır.

Miletli Thales, İyonya'dan bir Antik Yunan matematikçi, astronom, ve Sokratik öncesi filozofuydu. İlk filozoflardan olduğu için felsefenin ve bilimin öncüsü olarak adlandırılır. İyonya aydınlanmasının başlatıcısı olarak bilinir ve Eski Yunan'ın Yedi Bilge'sinden ilkidir. Ticaretle uğraşmış ve bu nedenle Mısır'da bulunmuştur. Elimize ulaşmış hiçbir metni yoktur. Yaşadığı döneme ait kaynaklarda da adına rastlanamaz ancak hakkındaki bilgiler Herodot, Diogenes Laertios, Aristoteles, Teophrastos gibi antik yazarlardan edinilir.

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