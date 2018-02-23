Şirinler'de Yıllarca Duyduğumuz Dış Sesin Yüzü İfşa Oldu
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Şirinler'de Yıllarca Duyduğumuz Dış Sesin Yüzü İfşa Oldu

Şirinler'den magazin programlarındaki dış seslere kadar pek çok seslendirme sanatçısının yüzü ifşa oldu. Şirinler'i seslendiren kişi Nur Subaşı isimli sanatçı çıktı.

Televizyonda ya da radyoda aşina olduğumuz pek çok sesin sahipleri tek tek ifşa oldu. Seslendirme sanatçılarının, videoları sosyal medyaya düştü.

YÜZLERİNİ İLK KEZ GÖRDÜK

Sanatçıların seslendirme yaparken çekilen videosu sosyal medyada yayıldı. Gökhan Akçakara, Aydoğan Temel, Nur Subaşı, Birtanem Candener ve Tarkan Koç gibi pek çok sanatçı ilk kez görüldü.

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YORUMLAR (17)

  • ÖMER ÇELAKIL:
    Şirinleri görmek için iyi birisi olmaya gerek kalmadı artık gelişen teknoloji ile kötü birisi bile olsanız görebilirsiniz.
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  • DDD:
    magazin programındaki ses en iğrenç ses artık bıktık o sesten nefret ediyoruz fakat şirinlerdeki ses mükemmel öte yandan bu eski seslerden bıktık yeni sesler arıyoruz
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