Şirinler'de Yıllarca Duyduğumuz Dış Sesin Yüzü İfşa Oldu

Televizyonda ya da radyoda aşina olduğumuz pek çok sesin sahipleri tek tek ifşa oldu. Seslendirme sanatçılarının, videoları sosyal medyaya düştü.

YÜZLERİNİ İLK KEZ GÖRDÜK

Sanatçıların seslendirme yaparken çekilen videosu sosyal medyada yayıldı. Gökhan Akçakara, Aydoğan Temel, Nur Subaşı, Birtanem Candener ve Tarkan Koç gibi pek çok sanatçı ilk kez görüldü.