Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti?

06.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:22

Türkiye'deki depremler, savaş, ekonomik kriz ve koronavirüs salgını derken 2020 yılı hepimiz için tam bir felaket oldu. Umut ve neşe ile başladığımız 2020 yılı ne yazık ki aynı neşe ile bitmedi. Bu video da filmlerden 2020 yılı nasıl başladı? Nasıl bitti? Tekmoloji Film-Dizi kanalına konuk olan film eleştirmeni Şakir Yıldız, bu konuya değindi.

2020 yılı tam bir felaket yılı oldu hepimiz için. Avustralya'daki orman yangınları, Türkiye'deki depremler, savaş, ekonomik sıkıntılar ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını. Umut ve neşe ile başladığımız 2020 yılı ne yazık ki aynı neşe ile bitmedi. Bu video da filmlerde 2020 yılı nasıl başladı? Nasıl bitti? YouTube'da Tekmoloji Film-Dizi kanalına konuk olan film eleştirmeni Şakir Yıldız, bu konuya değindi.

Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert Oktay Kaynarca Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti? - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 18:22:12. #1.14#
title