Film galasında Turan Özdemir adına okunan mektup 'asparagas' iddiası

Sinema oyuncusu Turan Özdemir, 2018 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 65 yaşında yaşamını yitirdi. Özdemir'in ölümünden önce rol aldığı 'İsmetse Olur' filmi, 11 Şubat'ta vizyona girdi. Filmin galasında Özdemir'in ölmeden önce yazdığı ileri sürülen bir mektup okundu. Galada film ile ilgili okunan mektup ailesi tarafından tepkiye neden oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Özdemir'in kızı Avukat Ezgi Özdemir, basın açıklaması yaparak filmin galasında okunan ve babası tarafından ölmeden önce yazıldığı söylenen mektubun yalan olduğunu söyledi. Özdemir, filmin yönetmeni ile yapımcısı hakkında 'evrakta sahtecilik' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirterek, tazminat davası da açacaklarını dile getirdi. 'KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI'

"Canım mesai arkadaşlarım, benim büyük ailem. Hani çoğu Türk filmlerinde başrol oyuncusu bir mektup bırakır ve evi terk eder ya. Siz de bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım. Aranızda olmayı gerçekten çok isterdim. 'İsmetse Olur'da kısmet olmadı maalesef. Bu dünyada çok kötülük gördüm, çok fazla kötü gördüm. Zulüm edenler, her zaman nefretle anıldı. Bir tiyatrocuya yapacağınız en büyük iyilik, onu unutmamaktır. Kendimce düzgün bir hayat sürdüm ama eski enerjim de kalmadı. Kalbim artık yeter demeye başladı. Kendimi hasta hissediyorum. Farz edin ki aranızda değilim ama ben her yerdeyim. Hepinizden tek bir isteğim var. Sakın beni unutmayın."