Film ekibi diye gittiler, tacizden son anda kurtuldular
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Film ekibi diye gittiler, tacizden son anda kurtuldular

15.10.2020 14:00 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:05
Film ekibi diye gittiler, tacizden son anda kurtuldular

Sosyal medyada habercilik öğrencisi olduğunu belirten "Kardelen" isimli bir kullanıcı, üniversiteden arkadaşlarıyla aldıkları film çekimi ekibi teklifi için gittikleri adreste tacize uğradıklarını iddia etti.

İstanbul'da yaşanan olay sosyal medyada habercilik öğrencisi olduğunu belirten "Kardelen" isimli bir kullanıcının paylaşımıyla ortaya çıktı. İddiaya göre olay şöyle gelişti; Bir üniversitenin Whatsapp gruplarından yapılan paylaşımda, bir dizi kanlında yönetmen asistanlığı teklifi alan 15'i kız, 2'si erkek 17 öğrenci, görüşme yapmaya gitti. Görüşme yapan kişiler set ekibi kurdukları, pandemiden ötürü ofislerinin kapalı olduğunu söyledi. Bunun üzerine görüşmenin bir kafede gerçekleşen görüşmede öğrencilere '3 hafta eğitim vereceğiz dedikleri' söyledin. Ancak, "gizlilik" var denilerek projeyle ilgili bilgi verilmedi.

TACİZ ETTİLER

Sözcü'nün haberine göre İddiaya göre bu aşamadan sonra, üniversiteli kızlara yönelik taciz başladı. Şüpheliler psikanaliz adı altında kız öğrencilerin özel hayatlarını sorguladı. Daha sonra durum sözlü taciz boyutuna ulaştı. Görüşme yapan şüpheliler, üniversiteli kızlara "Bekaretdurumunu" ve ilişkilerini sorarak"Bekaret testine götüreceğiz" dedikleri öne sürüldü.

ÖĞRENCİLER TACİZCİYİ YAKALADI

Yapılan taleplere itiraz eden genç kızların tepki göstermesi üzerine, projede yönetmen yardımcısı olduğunu iddia eden kişinin yanına aldığı 2 kişiyle kaçmaya çalıştığı belirtildi. Yaşadıklarını sosyal medyada anlatan Kardelen isimli kullanıcı, kaçan kişilerden birini 10 dakikalık kovalamaca sonucu yakaladıklarını belirtti.

"BAZI ÖĞRENCİLERİN ÖZEL BİLGİLERİ ÇALINDI"

Yakaladıkları kişiyi arkadaşlarıyla birlikte polise teslim eden genç kadın, "Aramızda para veren, sözlü ve fiziki tacize uğrayan, özel bilgileri ifşa edilen, kimliği çalınan birçok kişi var" diyerek şahsın serbest bırakılmamasını istediklerini yazdı.

TUTUKLANDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüdiğer öğrencilerin de şikayetçi olduğu konuyla ilgili çalışma başlattı. Yakalanan şüphelinin Ozan O., olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklandığı bildirilirken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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