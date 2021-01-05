Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı
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Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı

05.01.2021 07:34 | Son Güncelleme: 05.01.2021 08:01

Dün akşam 110. bölümüyle ekrana gelen Çukur dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşandı. Dizide Süreyya Erdenet'i oynayan Filiz Taçbaş, Ogeday Erdenet'i canlandıran Baki Davrak ile Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı kadrodan ayrıldı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, dün akşam 110. yeni bölümüyle ekrana geldi.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANDI

Çukur son bölümde Olga'yı öldüren Seren bu defa da babasının katili olarak suçladığı Süreyya'yı vurdu. Ogeday ve Kulkan'ın annesi Süreyya rolünü canlandıran Filiz Taçbaş diziye veda etti.

Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı

Diğer yandan ise Ogeday'ı kaçıran Koçovalılar, Kulkan'ı da tuzağa düşürdü. Kulkan düştüğü çukurdan kurtulmak için kendine uzatılan iple yukarı çıktığında abisi Ogeday'ı ağaçta asılmış halde gördü. Dizide Ogeday Erdenet rolünü canlandıran Baki Davrak da son bölümle Çukur'dan ayrıldı.

Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı

"HOŞÇA KALIN, İYİ Kİ ÇUKUR"

Çukur dizisindeki en dramatik vedalardan biri de Yamaç'tan hamile olan Nehir'in ayrılma sahnesinde oldu. Yamaç'a bir mektup bırakarak kaçan Nehir, İstanbul'u terk etti. Nehir rolündeki Hazal Subaşı da diziden ayrıldı.

Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı

Sosyal medya hesabından dizi setindeki bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu "Hoşça kalın. Her şey için çok teşekkürler. İyi ki Çukur" ifadelerini kullandı.

Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı
Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı
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