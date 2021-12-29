Filiz Kerestecioğlu kimdir? Filiz Kerestecioğlu hayatı..

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FİLİZ KERESTECİOĞLU KİMDİR?

Filiz Kerestecioğlu Demir, 31 Ocak 1961, Gölcük doğumludur. Türk hukukçu ve siyasetçi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1984 yılında mezun olmuştur. 1987'de serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. 1991-92 yıllarında İsviçre'de Nokta Dergisi'nin temsilciliğinde çalışmış ve bu süreçte İsviçre'de Türkçe ve İngilizce dil öğretmenliği de yapmıştır. 1995 yılında "Kadınlar Vardır" belgesel filminin yapımında görev aldı ve "Kadınlar Vardır" adlı şarkının söz yazarı ve bestecisi olmuştur. İstanbul Barosu'nda Kadın Hakları Uygulama Merkezi kurucu üyesi olmuş ve Dış İlişkiler Komisyonu Sekreterliği yapmıştır. 2004-2012 yılları arasında Güncel Hukuk Dergisi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak çalışmıştır. 25. ve 26. dönem HDP İstanbul 2. bölge milletvekilidir. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu üyesidir. AKPM Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Komisyonu 3. başkan yardımcısıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığı kaldırılan Filiz Kerestecioğlu Demir hakkında verdiği kararla Keresticioğlu'nun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmederek 7 bin Euro tazminat ödenmesine karar vermiştir.

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