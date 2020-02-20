Filiz Ali'den tabrik ziyareti
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Filiz Ali'den tabrik ziyareti

'Kürk Mantolu Madonna' tiyatro oyununa Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali'den tebrik.

20.02.2020 21:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:41
Filiz Ali'den tabrik ziyareti



Oyuncu 'ın davetiyle geçtiğimiz hafta Uniq'teki gösteriye kızı ile gelen ,& ; babasının popüler eserinin tiyatro oyununu yaklaşık 1.200 kişilik coşkulu seyirci topluluğuyla beraber izledi. Mehmet Alkan'ın yönettiği ve başrolleri Tuba Ünsal, Alper Saldıran ve Sercan Badur ile paylaştığı oyunun sonunda Filiz Ali, sanatçılarla birlikte seyirciden büyük alkış aldı. Filiz Ali, kitabı kadar tiyatro uyarlamasının da halktan yoğun ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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