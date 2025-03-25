Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan ve Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum Fatma Girik ile birlikte "Dört Yapraklı Yonca" olarak anılan Filiz Akın, bir süredir nazofarenks kanseriyle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz günlerde acı haberi duyurulan Filiz Akın'ın cenazesi kısa süre içinde merak konusu olurken vasiyeti de dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Peki, Filiz Akın'ın vasiyeti ne, cenazesi neden hemen defnedildi? İşte, merak edilen o detaylar…

FİLİZ AKIN'IN VASİYETİ NE?

Filiz Akın'ın vasiyeti, sade ve gösterişsiz bir cenaze töreniydi. Hayatı boyunca zarafeti ve duruşuyla tanınan Akın, gösterişli törenlerden uzak durmayı tercih etti ve bu duruşunu vefatından sonra da sürdürmek istedi.

Filiz Akın'ın vasiyeti

Filiz Akın'ın vasiyetinde özellikle şunları istediği öğrenildi:

Cenazesine yalnızca en yakın aile fertlerinin katılması,

Törenin sessiz ve sade bir şekilde yapılması,

Basına ve kalabalıklara açık olmaması.

Bu nedenle 21 Mart 2025'te hayatını kaybettikten sonra, Filiz Akın'ın 22 Mart'ta Aşiyan Mezarlığı'na, vasiyeti doğrultusunda, kısa sürede ve sade bir törenle defnedildiği ortaya çıktı.

Filiz Akın'ın cenazesi

Eşi Sönmez Köksal da yaptığı açıklamada, bu sürecin tamamen Akın'ın arzusu ve vasiyeti doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.