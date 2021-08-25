Filiz Akın hastaneye yattığı görüntüleri paylaştı: Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42…
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Filiz Akın hastaneye yattığı görüntüleri paylaştı: Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42…

Filiz Akın hastaneye yattığı görüntüleri paylaştı: Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42…
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tatil için Miami'de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul'a döndü.

Tatil için Miami'de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul'a döndü. Sağlık durumu iyiye giden ünlü sanatçının normal odaya alındığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendiren Akın, hastaneye yatırıldığı anların videosunu paylaştı. 42 derece ateşle Sepsis'e karşı mücadele veren usta oyuncu videonun altına şu notu düştü:

"Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan" demiştim.

"Burada ikinci kez Bodrum'da hastaneye getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42… Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim…"

Sepsis nedir?

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir.

Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar.

Devam eden sepsis daha ağırlaşarak septik şoka ilerlerse, bireyin tansiyonu, yani kan basıncı önemli ölçüde düşer. Bu da bireyin ölümüne yol açabilir.

Kaynak: Hürriyet

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Filiz Akın hastaneye yattığı görüntüleri paylaştı: Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42… - Haberler Magazin
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