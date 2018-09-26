Filistinller Beyt Hanun Sınır Kapısı Önünde Gösteri Düzenledi

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Filistinlilerin Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde toplanması

Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan ile röportaj

Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde toplanan Filistinlilerden detaylar Filistinliler, Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesinin, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönme haklarını vurgulamak için yaptığı çağrı üzerine Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde gösteri düzenledi.

Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün, Filistinli mültecilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladıklarını ve ablukanın kaldırılmasını istediklerini söyledi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerinin, hedefine ulaşıncaya ve abluka tamamen kaldırılıncaya kadar devam etmesi gerektiğini vurgulayan Rıdvan, "ABD'nin, Filistin davasını tasfiye etme projeleri kabul görmeyecek." diye konuştu.