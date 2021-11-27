Filistinlilere çalışma izni verilmesinin insani durumu hafifletmesi bekleniyor

Mısır ve Katar'ın ara buluculuğuyla 15 yıldır abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Batı Şeria ve İsrail'de çalışmasına izin verilmesi bölgede yaşam ve insani durumun iyileşmesi yönündeki beklentileri artırdı.

Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in mayıs ayındaki saldırılarıyla yaşam koşullarının kötüleşmesinin ardından, Hamas ve Filistinli gruplar arasında Gazze'de ateşkesin sağlanması ve yaşam şartlarının kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varılması için çok sayıda toplantı yapıldı.

Görüşmeler sonucunda Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için Mısır ve Katar arasında yakıt ve temel inşaat malzemeleri tedariki sağlanması yönünde anlaşmalar imzalandığı belirtildi. Bunun yanı sıra Filistin Çalışma Bakanlığının da Batı Şeria ve İsrail'de çalışmak isteyenler arasında belirli şartlara uyanlara izin verdiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk toplam 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

Siyasi uzlaşıyla çözüm bulma çabaları

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf, AA muhabirine, Gazze'deki Filistinlilere çalışma izni verilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Maruf, "Batı Şeria'da ve işgal altındaki topraklarda çalışmak isteyenlere kapıların açılması, Hamas'ın yanı sıra siyasi gruplar ve İsrail arasında ara buluculuk sağlayanlar yoluyla varılan karşılıklı anlaşmalarla sağlanıyor." dedi.

Karşılıklı siyasi uzlaşının, ablukanın tamamen kaldırılmasını sağlayacak bir seviyeye gelmesinin de çalışmalarının bir parçası olduğunu kaydeden Maruf, Mısırlı ve Katar'ın ara buluculuğunda Gazze hakkında birçok mesele üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Maruf, "Ara bulucuların girişimiyle, İsrail'den Gazze'de yaşayan 13 bin Filistinliye daha çalışma izni verilmesi bekleniyor. Böylece Gazze'de çalışma izni alan Filistinli sayısı 7 binden 20 bine çıkacak." şeklinde konuştu.

"On binlerce Filistinlinin çalışma izni almak istediğini tahmin ediyoruz." diyen Maruf, herhangi bir grubun müdahale etmemesi için kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılacağını bildirdi.

Maruf ayrıca, Gazze'deki hükümet organlarıyla İsrail arasında herhangi bir görüşmenin olmadığına dikkati çekerek, iletişimin Gazze'de faaliyet gösteren Sivil İşler Kurumu aracılığıyla gerçekleştiğini anlattı.

Garantiler ve uyarılar

Filistinlilere çalışma izni verilmesi sürecine ilişkin Maruf, "İzin süreci, Filistin yönetiminin yanı sıra ara bulucu ülkeler olan Katar ve Mısır'ın garantisi altındadır." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun/Erez sınır kapısından vatandaşların geçişin İsrail'in elinde olması nedeniyle çekinceleri olduğunu ifade eden Maruf, hükümetin vatandaşların güvenliğinin sağlanması yönündeki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Maruf ayrıca, çalışma iznine başvuruda bulunacak vatandaşların sabıka kaydının olmamasının ve başvuran kişinin, sadece geçimini sağlamak ve çalışmak amacıyla Gazze'den çıktığına dair inandırıcı sebeplerinin olmasının başvuru şartları arasında olduğunu ifade etti.

Mısır ve ABD etkili oldu

Filistinli siyasi analist ve yazar Mustafa İbrahim, çalışma izninde sağlanan uzlaşının Mısır'ın girişimi ve ABD'nin baskısıyla sağlandığına dikkati çekerek, böylece İsrail'in endişelerinin giderilmeye çalışıldığını vurguladı.

İbrahim, İsrail gazetelerinin daha önce Başbakan Naftali Bennett'in onayıyla, İsrail'in sağlayacağı çalışma izni hakkındaki haberler i hatırlatarak, Bennett'in gelişen sürece herhangi bir itirazda bulunmadığını dile getirdi.

Geçişlerin ve iş olanaklarının artırılarak bölgede sükünet sağlanmasının planlandığını kaydeden İbrahim, Gazze'de istikrar sağlanması durumunda İsrail'in daha çok izin vereceğinin altını çizdi.

İbrahim, "Bu gelişmelerle birlikte bölge insanının ekonomik durumu iyileşebilir. İsrail'in uyguladığı abluka ve kısıtlamalar yüzünden Gazze'ye yatırım imkanları çok sınırlı." ifadelerini kullandı.

Çalışma izninin Gazze'deki Filistinlilere bir rahatlama sağlayacağını belirten İbrahim, bölgenin "inşaat, sanayileşme ve ekonomik projelere" ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

"Geleceğe umutla bakmak"

Gazze'de taksi şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Filistinli Abdurrahman Muhammed, İsrail'de ya da Batı Şeria'da çalışma izni almak üzere başvuru yaptığını söyledi.

Muhammed, gerekli evrakları tamamlayarak elektronik ortamda başvurusunu tamamladığını belirterek, "geleceğe umutla bakmak" istediğini kaydetti.

Gazze'de kötüleşen ekonomik durum nedeniyle 5 çocuklu ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiğine dikkati çeken Muhammed, "Saatte bir dolardan az, yaklaşık 30 İsrail şekeli kazanıyorum. Günde 13 saatten fazla takside çalışıyorum". şeklinde konuştu.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu tarafından ağustos ayında yayımlanan bir rapora göre, Gazze Şeridi'nde işsiz sayısı yüzde 45'lik bir oranla 212 bine ulaştı.