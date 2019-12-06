Filistinliler, Yahudileştirme tehdidine karşı Harem-i İbrahim'e akın etti (1) - EL
Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentinin Yahudileştirilmesi tehdidine dikkati çekmek amacıyla Harem-i İbrahim'e akın etti.
Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentinin Yahudileştirilmesi tehdidine dikkati çekmek amacıyla Harem-i İbrahim'e akın etti.
"El-Fecr el-Azim" (Büyük Şafak) ismiyle düzenlenen organizasyon kapsamında toplanan binlerce Filistinli, Harem-i İbrahim'de sabah namazı kıldı. Filistinliler, namazdan önce ve sonra tekbirler getirerek marşlar söyledi.