Filistinliler, Yahudileştirme tehdidine karşı Harem-i İbrahim'e akın etti (1) - EL
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Filistinliler, Yahudileştirme tehdidine karşı Harem-i İbrahim'e akın etti (1) - EL

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentinin Yahudileştirilmesi tehdidine dikkati çekmek amacıyla Harem-i İbrahim'e akın etti.

06.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:03
Filistinliler, Yahudileştirme tehdidine karşı Harem-i İbrahim'e akın etti (1) - EL

Filistinliler, işgal altındaki 'nın güneyinde yer alan El-Halil kentinin Yahudileştirilmesi tehdidine dikkati çekmek amacıyla Harem-i İbrahim'e akın etti.

"El-Fecr el-Azim" (Büyük Şafak) ismiyle düzenlenen organizasyon kapsamında toplanan binlerce Filistinli, Harem-i İbrahim'de sabah namazı kıldı. Filistinliler, namazdan önce ve sonra tekbirler getirerek marşlar söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Filistinliler, Yahudileştirme tehdidine karşı Harem-i İbrahim'e akın etti (1) - EL
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