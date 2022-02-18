Filistinliler cuma namazını Kudüs'te gerilimin yüksek olduğu Şeyh Cerrah'ta kıldı

Filistinliler işgal altındaki Doğu Kudüs'te evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Salim ailesinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evi ile İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in çadır kurarak provokatif eylem yaptığı noktanın yakınlarında cuma namazını eda etti.

Gerilimin yüksek olduğu Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yüzlerce Filistinliye cuma namazını Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri kıldırdı.

Şeyh Sabri, cuma hutbesinde, "Adaletsizliğin birçok türü var. Adaletsizliğin en acısı topraklarınıza, evlerinize yapılan saldırı ve sizin evinizden zorla çıkartılma çabası." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Salim ailesinin evinin önüne kurduğu çadırla bölgede gerilimi tırmandıran İsrailli aşırı sağcı milletvekili Ben-Gvir, provokatif eylemine devam ediyor.

Sabah saatlerinde eylem çadırına dönen Ben-Gvir ve diğer yerleşimci grupların çağrısıyla, onlarca Yahudi yerleşimci ellerinde İsrail bayraklarıyla Şeyh Cerrah Mahallesi'ne geldi.

İsrail polisi, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı ve bölgeye ulaşan yolları trafiğe kapattı.