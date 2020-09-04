Filistinli liderler, Kushner'in açıklamasını kınadı ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner'in yeni bir Filistin yönetiminin oluşturulmasına yönelik söylemleri, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) liderleri tarafından tepkiyle karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner'in yeni bir Filistin yönetiminin oluşturulmasına yönelik söylemleri, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) liderleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Kushner, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna "Filistin halkı kendisini daha iyi bir yaşam sunacak bir liderliğe ihtiyacı olduğu" açıklamasında bulunmuştu.

AA muhabirine açıklama yapan FKÖ üst düzey yöneticileri, Kushner'in söylemlerinin Filistin yönetimini kışkırtmayı ve yönetim üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığını söyledi.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi ve Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bessam es-Salihi, "Kushner'in söylemlerinin, Filistin halkının haklarını tasfiye etme ve ABD-İsrail planının uygulanmasını tamamlama girişimi" olduğunu aktardı.

Salihi açıklamasında, Filistin yönetiminin sözde Yüzyılın Anlaşması planını kabul etmesi halinde, Filistin halkının liderliğini hak etmeyeceğini belirtti.

FKÖ Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Vasıl Ebu Yusuf da Filistin yönetiminin ABD'nin bu tür baskılarına boyun eğmeyeceğini vurgulayarak Kusher'in açıklamalarının, ABD'nin Filistin yönetimi üzerine kurmaya çalıştığı baskının bir sonucu olduğunu kaydetti.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi ve Filistin hükümeti Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani ise yaptığı açıklamada, Kushner'in açıklamalarını Trump'ın yeniden seçilebilmesi için attığı adımlar olarak gördüğünü ve normalleşme anlaşmalarıyla Filistin yönetimini provoke etmeyi amaçladığını ifade etti.

Kaynak: AA