Filistinli görme engelli kız kardeşler İsrail güçlerinin "köpekli ev baskınının" travmasını atlatamadı

İsrail güçlerinin, evlerine yaptığı baskın sırasında askerlerin getirdiği köpeklerin saldırısına uğrayan görme engelli Filistinli kız kardeşler, yaşadıkları travmayı atlamadıklarını ifade ediyor.

Tubas Sağlık Müdürlüğünde Bölüm Başkanı Dua Abdurrezzak ve Cenin kentindeki En-Nur Görme Engelliler Okulunda öğretmen Maha Abdurrezzak, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde yaşlı anneleriyle mütevazı bir hayat sürüyor.

İsrail güçleri, 22 Şubat'ta "aranan bir kişiyi yakalamak" istedikleri gerekçesiyle Abdurrezzak ailesinin evine polis köpekleriyle baskın düzenledi. Olaydan sonra yapılan araştırmada, İsrail askerlerinin "yanlış adrese" baskın düzenledikleri ortaya çıktı.

Biri 48 diğeri 40 yaşındaki görme engelli kız kardeşler, yoğun bir korku yaşamalarına neden olan olayı AA muhabirine anlattı.

Batı Şeria'daki evlere gece baskınları yapılıyor

Olay gecesi, dışarıdan gelen garip bir sesle uyandığını söyleyen Dua, kapıya yöneldiğini aktardı.

Bir anda saldırıya uğradığını ifade eden Dua, şöyle devam etti:

"Dışarıdan bir ses duydum ve kapıyı tutar tutmaz biri elimi tuttu ve bana vurmaya başladı. Sonra evin merdivenlerinden çıkan insanların seslerini duydum, hiçbiri benimle konuşmadı."

Çığlık atarak kız kardeşi Maha'yı uyandırmak istediğini anlatan Dua, "Maha'nın odasına ulaşmaya çalıştım ama köpek elimi ısırarak, beni salona kadar sürükledi." dedi.

Ağlayarak ve neler olduğunu anlamaya çalışarak içeri giren insanlara sorular sorduğunu ama cevap alamadığını söyleyen Dua, "Eve girenlerden birinin, köpeğe İbranice seslendiğini duyunca eve baskın yapanların İsrail askerleri olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

İçeri giren askerlere "Yanlış evdesiniz, niye evimize girdiniz?" şeklinde bağırdığını kaydeden Dua, "Aranan evin, evimiz olmadığını kanıtlamamı istediler." diye konuştu.

Dua, kimliğini getirmesinin istendiğini şok anında kimliğinin yerini dahi hatırlayamadığını aktardı.

Hayvan fobisi yaşayan Dua köpeklerin saldırısının ardından psikolojisinin altüst olduğunu dile getirdi.

Filistinli Dua, "Köpek beni yaraladı ve vücudumda ısırıklar oluştu. Üç antibiyotik iğnesi oldum ve bütün gece boyunca köpeğin bana saldırdığı anı düşündüm durdum. Uyku tutmadı ve bu durum psikolojimi çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

"Neler olduğuna anlam veremedim"

Bir diğer kardeş Maha da olayla ilgili, "Olaydan önce annemle birlikte odada uyuyorduk. Dua'nın sesine uyandım. O an bir şeyler olduğunu anladım. Hemen yanımda olan namaz kıyafetlerimi giydim. Yataktan kalkmamıştım, aniden garip bir şey bana saldırdı ve yataktan sürükledi." dedi.

"Yaklaşık 5 dakika boyunca başıma, bacaklarıma ve hassas bölgelerime darbeler aldım." diyerek saldırı anını anlatan Maha, "Çığlıklar atıyor, neler olduğuna anlam veremiyordum. Boş bir çabayla onu kendimden uzaklaştırmaya çalışıyordum." ifadelerini kullandı.

Annesinin ilk başta olayın şokuyla konuşamadığını, sonrasında kendisine evde askerlerin ve köpeklerinin olduğunu söylediğini belirten Maha, şöyle devam etti:

"Evimize giren askerlerin sayılarını bilmiyorum. Beni aranan bir kişi hakkında sorgulamaya başladılar. Onlara söz konusu kişinin bizimle yaşamadığını söyledim. Annemi ve kız kardeşimi de sorguya çektiler. Annem hasta olmasına rağmen tuvalete gitmesine izin vermediler."

Sivil toplum kuruluşları ve uluslararası insan hakları örgütlerini, "kendilerinin yaşadığı bu gibi olayların tekrarlanmaması için işgalci İsrail ordusunu yaptıklarından sorumlu tutmaya" çağıran görme engelli Maha, yaşananların suç olduğunu ve özür gerektirdiğini vurguladı.

Maha, işgal güçlerine eşlik eden köpeklerin saldırı anını düşününce hala ürperdiğini ve olayın etkisinden çıkamadığını sözlerine ekledi.