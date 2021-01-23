Filistin ve Tunus dışişleri bakanları Filistin meselesini görüştü
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Filistin ve Tunus dışişleri bakanları Filistin meselesini görüştü

23.01.2021 06:21 | Son Güncelleme: 23.01.2021 06:25
Filistin ve Tunus dışişleri bakanları Filistin meselesini görüştü

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki, ikili ilişkiler ve Filistin meselesinde yaşanan gelişmeleri görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki, ikili ilişkiler ve Filistin meselesinde yaşanan gelişmeleri görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülkenin dışişleri bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tunus'un Filistin meselesine verdiği desteği öven Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Filistin halkının haklarını geri alma konusunda kararlı bir duruş sergilediğini belirtti.

Maliki ayrıca Tunuslu mevkidaşına, 26 Ocak'ta Tunus'un oturum başkanlığında yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı ışığında bölgede ve Filistin meselesinde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Maliki ile Cerendi ayrıca, bölgedeki gelişmelerin değerlendirilmesi ve Filistin meselesine daha fazla destek sağlanması adına yakın zamanda Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap ülkeleri dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenmesi planlanan toplantıyı ele aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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