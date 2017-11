Filistin Milli Günü Kutlamaları

MELBOURNE (AA) – Filistin'in bağımsızlık ilanının 29. yıl dönümü Avustralya'nın Melbourne kentinde törenlerle kutlandı.



Avustralya Filistin Savunma Ağı (APAN), Melbourne kent merkezindeki Federasyon Meydanı'nda Filistin Milli Günü töreni düzenledi.



Meydandaki göndere 8 Filistin bayrağı çekilmesiyle başlayan kutlama törenlerine, Melbourne'da yaşayan Filistinliler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve Filistin'i destekleyen Avustralyalılar katıldı.



Filistin Milli Marşı'nın söylendiği törene katılanlar, halay çekerek ülkelerinin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.



APAN Saymanı Nasser Mashni, AA muhabirine yaptığı açıklamada merhum Yaser Arafat tarafından 1988'de ilan edilen bağımsızlığın yıl dönümünü kutlamanın çok anlamlı olduğunu söyledi.



Mashni, "Bağımsızlık ilanını kutlamak için çok güzel bir gün, Ancak 1988 yılından bu yana bir devletimiz yok, 1967'de işgal edilen Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te 1948'den itibaren 700 bin Filistinli etnik temizliğe uğradı, 6 milyon kişi mülteci durumuna düştü ve Tarihi Filistin içindeki 6 milyon kişinin de bir ülkeye sahip olmaları, barış içinde yaşamaları hala inkar ediliyor." dedi.



Türkler, her zaman Filistin davasını destekledi



Türklerin, Filistin davasını başından itibaren ve her zaman desteklediği hatırlatan Mashni, "Türk destekçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Türkler her zaman Filistinlerle beraber oldu, bundan minnettarız." dedi.



Mashni, "Kendi geleceğimizi belirlemek kesinlikle hakkımız. Dinimiz, ırkımız, inançlarımız ne olursa olsun Siyonizmden kurtularak dedelerimizin yaşadığı topraklarda kalmaya hakkımız var." diye konuştu.



Filistin'in eski lideri Yaser Arafat başkanlığındaki Filistin Ulusal Konseyi tarafından 15 Kasım 1988'de Cezayir'de bağımsızlığını ilan eden Filistin'i o günden bu yana dünya devletlerinin yaklaşık yüzde 70'i tanımış durumda.