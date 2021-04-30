Filistin Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari: "Gazze'de 300 binden fazla işçi işsiz durumda"
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Filistin Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari: "Gazze'de 300 binden fazla işçi işsiz durumda"

Filistin Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari: 'Gazze'de 300 binden fazla işçi işsiz durumda'
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Filistin Halk Komitesi, İsrail ablukası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 300 binden fazla işçinin işsiz kaldığını açıkladı.

Filistin Halk Komitesi, İsrail ablukası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 300 binden fazla işçinin işsiz kaldığını açıkladı.

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de 300 binden fazla işçinin işsiz durumda olduğunu belirten Hudari, "İsrail'in ablukası ve Ramazan ayındaki gereksinimleri karşısında Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri göz önüne alındığında durum onlar için daha da zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Gerçekçi pratik çözümlerin olmadığını ve uluslararası toplumun da Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinlinin insani durumunu göz ardı ettiğini vurgulayan Hudari, genel olarak Filistin'deki ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki işçiler için sendikalar aracılığıyla uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Gazze'de, mart başından bu yana, Kovid-19 vaka sayılarında artış gözlenmeye başlanmış ve günlük 1500'den fazla olan vaka sayıları nedeniyle ek tedbirler alınmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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