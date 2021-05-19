Filistin'e destek gösterisi
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Filistin'e destek gösterisi

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin Tunus ve Filistin bayrakları taşıması Slogan atarak yürüyüş yapılması Gösteriden detaylar TUNUS - Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin Tunus ve Filistin bayrakları taşıması

Slogan atarak yürüyüş yapılması

Gösteriden detaylar TUNUS - Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. Göstericiler ellerinde Filistin ve Tunus bayraklarıyla, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin'e destek gösterisi
Filistin'e destek gösterisi
Filistin'e destek gösterisi
Filistin'e destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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