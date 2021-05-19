Filistin'e destek gösterisi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin Tunus ve Filistin bayrakları taşıması Slogan atarak yürüyüş yapılması Gösteriden detaylar TUNUS - Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin Tunus ve Filistin bayrakları taşıması
Slogan atarak yürüyüş yapılması
Gösteriden detaylar TUNUS - Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. Göstericiler ellerinde Filistin ve Tunus bayraklarıyla, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi