Filistin'e destek eylemine bombalı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 14 kişi ise yaralandı

Pakistan'da gerçekleşen olayda, Belucistan'ın Çaman yerleşiminde Cemiyet-i Ulema-i İslam Nazaryati öncülüğünde, Filistin ile dayanışma mitingi gerçekleştirildi. Eylemin devam ettiği esnada göstericiler park halindeki bir motorsiklete yüklenen bombanın patlaması sonucu saldırıya uğradı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Afganistan – Pakistan sınırında yer alan Çaman, olayların sık görüldüğü ve İslam karşıtlığının güvenlik güçlerine sirayet ettiği Hindistan ve Kaşmir'den uzakta yer alıyor. Müslüman halkın çok yoğun olduğu Pakistan'ın Afganistan sınırında Filistin destekçilerinin bombalanması ise şaşkınlık yarattı.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN SINIRINDA FİLİSTİN KARŞITI SALDIRI

Saldırının gerçekleştiği Çaman şehrinin konumu

ABD'nin askerlerini çektiği ve Türk askerlerinin de bulunduğu; işgal ettikten sonra barışı da tesis edemeyip, deyim yerindeyse Taliban'ın eline geri bıraktığı Afganistan, önümüzdeki ay ve yıllarda yaşanacak bir çok çatışma ve şiddete gebe bir coğrafya. Bu saldırı ise bölgede bugüne kadar gölgede kalmış bir aktörü gün yüzüne çıkarma ihtimali bakımından önemli.

BOMBA, PARK HALİNDEKİ MOTORA DAHA ÖNCEDEN YÜKLENMİŞ

Belucistan Hükümet Sözcüsü Liyakat Şehvaninin açıklamalarına göre bomba, daha önceden öğrenilen gösterinin güzergahı üzerinde park halinde bulunan bir motora yerleştirildi ve gösteriler sırasında patladı. Patlama gerçekleştiği sırada gösteriyi düzenleyen Cemiyet-i Ulema-i İslam Nazariyati Başkanı Loni'nin aracı ise motora yakın konumda olmasına rağmen hafif yaralanarak kurtuldu.

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Bombalı saldırıda yapılan ilk belirlemelere göre 6 gösterici hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı. Yaralılardan en az 4 tanesi ağır durumda.