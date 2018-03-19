Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas'ı Suçladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Rami Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırıdan dolayı Hamas'ı sorumlu tuttu.

Batı Şeria'daki Ramallah kentinde Filistinli liderlere konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 13 Mart tarihinde Filistin Başbakan Rami Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırıdan dolayı Hamas'ı sorumlu tuttu. Abbas, saldırının "kanlı bir iç savaşın yolunu açacağını" söyledi. Abbas ayrıca konuşmasında, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ı işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilere verdiği destek nedeniyle eleştirdi. - GAZZE