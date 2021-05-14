Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı

Filistin Yönetimi, "ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı" açıklamasını yaptı.