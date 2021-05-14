Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı
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Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı

Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı
Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Filistin Yönetimi, "ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik başlattığı saldırılar sürüyor. Dünya bu katliama sessiz kalırken, özellikle ABD'nin bu saldırıları 'nefsi müdafaa' olarak tanımlıyor. ABD'nin bu tavrıyla ilgili açıklama yapan Filistin yönetimi, "ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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