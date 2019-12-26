Filipinler'i Ursula Tayfunu vurdu, en az 16 kişi hayatını kaybetti
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Filipinler'i Ursula Tayfunu vurdu, en az 16 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de meydana gelen Ursula Tayfunu nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ülkenin orta kesimlerinde yer alan Panay Adası'nda Noel akşamı etkisini gösteren şiddetli rüzgarın, saate 150 kilometre hıza ulaştığını, sel nedeniyle de 15 bin kişin mahsur kaldığını bildirdi

26.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:57
Filipinler'i Ursula Tayfunu vurdu, en az 16 kişi hayatını kaybetti

'de meydana gelen (Phanfone) Tayfunu nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.


Yetkililer ülkenin orta kesimlerinde yer alan Panay Adası'nda, akşamı etkisini gösteren şiddetli rüzgarın yer yer saatte 150 kilometre hıza ulaştığını, aşırı yağışlar ve sel nedeniyle de 15 bin kişinin limanlarda mahsur kaldığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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