Filipinler Ebu Seyyaf ile Barış Anlaşmasına Hazır

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenza, Ebu Seyyaf örgütü ile barış anlaşması yapmanın mümkün olduğunu açıkladı.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenza, Ebu Seyyaf örgütünün üyeleri DAEŞ terörist grubuna bağlı olsalar bile, Ebu Seyyaf ile barış anlaşması yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Lorenza, Devlet Başkanı Duterte'nin terörist grupla diyaloğa girmesini ve ülkede şiddet içeren aşırılığa son vermesini desteklediğini, hükümetin devlet düşmanlarıyla barış müzakerelerine açık olması gerektiğini söyledi. Lorenza "Eğer CPP (Filipinler Komünist Partisi) ile barış görüşmelerimiz varsa, neden ASG (Abu Seyyaf Grubu) ile olmasın? Ancak rehinelerin kafasını kesenler hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

Ebu Seyyaf örgütü ile barış anlaşması fikri, Cuma günü Jolo kentindeki terör kurbanlarını ziyaret ettiği sırada Duterte tarafından söylenmişti.

Duterte, Haziran 2016'da Devlet Başkanlığını üstlenmeden önceki günlerde, Ebu Seyyaf örgütünü düşman veya suçlu olarak görmediğini söyleyerek, Ebu Seyyaf ile diyaloğa açık olduğunu ilan etmişti. Ebu Seyyaf militanlarının saldırıları, adam kaçırmaları ve gasp olaylarını çaresiz oldukları için yaptıklarını söylemişti. - MANILA