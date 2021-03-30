Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
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Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı

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Skandallarıyla ünlü Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin yaş gününde servis yapan hizmetçisinin cinsel organına dokunmaya çalışması tepki çekti. "Devlet Başkanı gerçekten komik biri" açıklamasını yapan Sözcüsü Harry Roque, bu harekette bir kötülük olmadığını, devlet başkanıyla hizmetçi arasındaki yakınlıktan kaynaklandığını savundu.

Yaptıklarıyla çok konuşulan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni bir skandalla gündeme geldi.

Duterte'nin evinde yaş gününü kutlarken kendisine servis yapan hizmetçiye elle sarkıntılık yapmaya çalışırken görüldüğü video yayınlandı.

Filipinler liderinin 28 Mart'ta evinde 76. yaş gününü kutlama videosunda Duterte, kendisine üzerinde mum yanan küçük bir pasta uzatan kadın hizmetçisinin cinsel organını ellemeye çalışıyor, genç kadın kendini geri çektikten sonra tekrar pastayı uzatıyor.

"ÇOK KOMİK" AÇIKLAMASI GELDİ

Videonun sosyal medyada tepki çekmesi üzerine "Devlet Başkanı Rodrigo Duterte gerçekten komik" açıklamasını yapan Sözcüsü Harry Roque, Filipinler liderinin hareketinde herhangi bir kötülük olmadığını, her şeyin aile içinde, eşi Honeylet Avanceña'nın önünde yaşandığını savundu. Devlet Başkanı Sözcüsü, basın toplantısında gazetecilere "Şimdi sizin dokunmak diye bahsettiğiniz şey, uzun zamandır hizmetçilik yapmasıyla ilgili. Bağlam, olan bitenin doğru mu yoksa yanlış mı olduğu değil, devlet başkanıyla yakın ilişkidir" dedi.

SKANDALLARIYLA ÇOK KONUŞULUYOR

Daha önce ergenken uyuyan bir hizmetçinin cinsel organını ellemeye çalıştığı açıklamasıyla kadın hakları örgütlerinin 'tecavüz itirafı' tepkisini çekmiş olan Duterte'nin, geçmişte belediye başkanlığını yaptığı Davao'da artan taciz ve tecavüzleri "Güzel kadınlar var oldukça tecavüz vakaları da olacaktır" diye karşılaması da infial yaratmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı

Duterte, televizyonda canlı yayınlanan bir etkinlikte Filipinli bir işçi kadını öpmüş ve eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
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