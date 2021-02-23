Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf ile bağlantılı 9 kişi gözaltına alındı
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Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf ile bağlantılı 9 kişi gözaltına alındı

23.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:15
Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf ile bağlantılı 9 kişi gözaltına alındı

Filipinler'de terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf'la ilişkili olduğu belirlenen 9 kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Filipinler'de terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf'la ilişkili olduğu belirlenen 9 kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, terör örgütüyle bağlantısı bulunduğu belirtilen 9 kişinin Sulu eyaletinde düzenlenen baskınlarda yakalandığı belirtildi.

Yakalananlar arasında, Temmuz 2020'de askerlerle girdiği çatışmada aldığı yaralar sonucu ölen Ebu Sayyaf elebaşı Hatib Hajan Sawadjaan'ın 3 kızı ve kız kardeşi de bulunuyor.

Operasyonda bir el bombası ve paylayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerle birlikte saldırı planlandığı düşünülen bir bölgenin krokisinin ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan 9 kadının intihar saldırısı planladıkları ihtimali üzerinde durulurken, "yasa dışı patlayıcı bulundurmakla suçlanacakları" bilgisi paylaşıldı.

Tümgeneral William Gonzales, teslim olmak isteyenlere her zaman kapılarının açık olduğunu belirterek, aksi halde terörle mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Ölümünden birkaç hafta sonra Sawadjaan'ın 2 eşinin, Sulu'nun Jolo kasabasında düzenlediği intihar saldırısında aralarında askerlerin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi yaralanmıştı.

Malezya ile Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet olayları ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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