Filipinler'de bir uçak kalkış sırasında alev aldı: 8 ölü
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Filipinler, 3. Sayfa

Filipinler'de bir uçak kalkış sırasında alev aldı: 8 ölü

Filipinler'in başkenti Manila'da Uluslararası Ninoy Aquino Havalimanı'nda bir uçak kalkış sırasında alev aldı.

29.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:34
Filipinler'de bir uçak kalkış sırasında alev aldı: 8 ölü

Filipinler'in başkenti Manila'da Uluslararası Ninoy Aquino Havalimanı'nda bir uçak kalkış sırasında alev aldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in başkenti Manila'da Uluslararası Ninoy Aquino Havalimanı'nda özel bir şirkete ait yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı. Yetkililer, uçağın tıbbi tahliye görevi için Japonya'ya gitmek üzere kalkış yaptığını, uçağın kalkış sırasında alev aldığını ve kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. - MANILA

Kaynak: İHA

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