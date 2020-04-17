Filipinler'de askerlerle terör örgütü Ebu Seyyaf arasında çatışma: 11 ölü, 14 yaralı Filipinler'in Sulu eyaletinde DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf ile askerler arasında çıkan çatışmada 11 asker yaşamını yitirdi, 14 asker yaralandı.

Filipinler'in Sulu eyaletinde DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf ile askerler arasında çıkan çatışmada 11 asker yaşamını yitirdi, 14 asker yaralandı.

CNN Philippines'te yer alan haber göre, Filipinler Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Sulu'nun Patikul bölgesinde Ebu Seyyaf örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda askerlerle örgüt üyeleri arasında çatışma çıktığı kaydedildi. Çatışmada 11 askerin hayatını kaybettiği ve 14 askerin yaralandığı belirtildi.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Kaynak: AA