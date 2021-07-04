Filipinler'de 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Filipinler'de 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

Filipinler'de 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü
BBC - Haberler | Dünya

Filipinler'de çoğu asker 92 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü.

Filipinler'de çoğu asker 92 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü.

Olaydan 40 kişi sağ kurtulduğu ve yakındaki bir askeri hastaneye götürüldüğü bildiriliyor.

Jolo adasındaki olay yerinde 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, C130 Hercules tipi uçağın pisti pas geçtiğinde Jolo Havalimanı'na inmeye çalıştığını söyledi.

Enkazdan alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.

Resmi haber ajansı, yakında birkaç binanın bulunduğu ormanlık bir alanda yanan enkazın fotoğraflarını yayınladı.

Jolo kasabasına birkaç kilometre uzaklıkta yerel saatle 11:30'da düşen uçak, güneydeki Mindanao adasındaki Cagayan de Oro'dan asker taşıyordu.

Genelkurmay Başkanı Cirilito Sobejana gazetecilere verdiği demeçte, "Pisti kaçırdı, yeniden havalanmaya çalıştı ama başaramadı" dedi.

Askerler, Ebu Seyyaf grubu gibi İslamcı militanlarla mücadele etmek için ordunun Filipinler'in güneyindeki artan varlığının bir parçasıydı.

Yetkililer, uçağın saldırıya uğradığına dair bir işaret bulunmadığını ve kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra olayın nedenine ilişkin soruşturmanın başlayacağını söyledi.

Fransız haber ajansı AFP, uçaktakilerin çoğunun temel askeri eğitimini henüz yeni tamamladığını bildirdi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Ece Çeşmioğlu Burak Özçivit
Spor Metin Oktay Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filipinler'de 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 11:57:08. #1.15#

title