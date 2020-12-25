Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

25.12.2020 05:39 | Son Güncelleme: 25.12.2020 05:42
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

KUALA Filipinler'in başkent Manila yakınlarındaki Luzon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUALA Filipinler'in başkent Manila yakınlarındaki Luzon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Luzon eyaletinin güneybatısındaki Calatagan bölgesinde, yerel saatle sabah 7.43'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi. Yerin 74 kilometre derinliğinde tektonik hareketler sonucu meydana geldiği tespit edilen depremin merkez üssü, Calatagan olarak belirlendi.

Depremin ardından artçı sarsıntıların beklendiğini kaydeden yetkililer, tsunami uyarısında bulunmadı.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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