Filipinler'de 2 haftada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 kattan fazla arttı Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 haftada 2,5 kattan fazla artarak 5 bin 223'e, ölü sayısı ise 4 kattan fazla artarak 355'e ulaştı.

Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 haftada 2,5 kattan fazla artarak 5 bin 223'e, ölü sayısı ise 4 kattan fazla artarak 355'e ulaştı.

Filipinler Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 31 Mart'ta 2 bin 84 olan vaka sayısı 14 Nisan'da 5 bin 223'e, aynı dönemde ölü sayısı 88'den 355'e yükseldi.

Ülkede 38 bin 103 kişiye test yapılırken, 295 kişi Kovid-19'la mücadeleyi yenerek sağlığına kavuştu.

Başkent Manila'da geniş çaplı Kovid-19 testi yapılmaya başlandı

Manila Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla geniş çaplı test yapılmaya başlandığı duyuruldu.

Açıklamada, uygulama kapsamında salgına dair ciddi belirtileri olanlardan başlamak üzere haftalık 1600 test uygulanacağı belirtildi.

Kovid-19 tespit edilenleri diğerlerinden ayrı tutarak salgın yayılımının yavaşlatılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Filipinler, yaklaşık 2 milyon Kovid-19 test kiti siparişi verdi

Ulusal basındaki habere göre, Filipinler, yaklaşık 2 milyon Kovid-19 test kiti siparişi verdi.

Koronavirüs ile mücadele ekibi sorumlusu Carlito Galvez, salgına yakalananların yüzde 75'inin tespit edilemediği varsayımı üzerinden hareket ettiklerini ve geniş kapsamlı test yapılması için büyük miktarda kit siparişi verildiğini açıkladı.

Galvez, tespit edilemeyen Kovid-19 vaka sayısının yaklaşık 15 bin olduğunun düşünüldüğünü vurgulayarak, "Manila, salgının merkezi olduğu için buradan başladık. Manila'da testi bitirdiğimizde savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Filipin Ulusal Polisi (PNP) ise Manila'da görevli en az 50 poliste Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan 50 kişinin yanı sıra polis teşkilatında yaklaşık 254 muhtemel vaka ve Kovid-19 olduğundan şüphelenilen 348 kişinin olduğu ifade ediliyor.

Filipinler'de sokağa çıkma yasağının uygulandığı Luzon Adası ve başkent Manila'da koronavirüs tedbirlerin uygulanması amacıyla çok sayıda polis görevlendirilmişti.

Kaynak: AA