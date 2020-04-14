Filipinler'de 2 haftada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 kattan fazla arttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Filipinler'de 2 haftada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 kattan fazla arttı - Haberler
Koronavirüs, Filipinler, Güncel

Filipinler'de 2 haftada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 kattan fazla arttı

Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 haftada 2,5 kattan fazla artarak 5 bin 223'e, ölü sayısı ise 4 kattan fazla artarak 355'e ulaştı.

14.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:14
Filipinler'de 2 haftada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 kattan fazla arttı

Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 haftada 2,5 kattan fazla artarak 5 bin 223'e, ölü sayısı ise 4 kattan fazla artarak 355'e ulaştı.

Filipinler Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 31 Mart'ta 2 bin 84 olan vaka sayısı 14 Nisan'da 5 bin 223'e, aynı dönemde ölü sayısı 88'den 355'e yükseldi.

Ülkede 38 bin 103 kişiye test yapılırken, 295 kişi Kovid-19'la mücadeleyi yenerek sağlığına kavuştu.

Başkent Manila'da geniş çaplı Kovid-19 testi yapılmaya başlandı

Manila Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla geniş çaplı test yapılmaya başlandığı duyuruldu.

Açıklamada, uygulama kapsamında salgına dair ciddi belirtileri olanlardan başlamak üzere haftalık 1600 test uygulanacağı belirtildi.

Kovid-19 tespit edilenleri diğerlerinden ayrı tutarak salgın yayılımının yavaşlatılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Filipinler, yaklaşık 2 milyon Kovid-19 test kiti siparişi verdi

Ulusal basındaki habere göre, Filipinler, yaklaşık 2 milyon Kovid-19 test kiti siparişi verdi.

Koronavirüs ile mücadele ekibi sorumlusu Carlito Galvez, salgına yakalananların yüzde 75'inin tespit edilemediği varsayımı üzerinden hareket ettiklerini ve geniş kapsamlı test yapılması için büyük miktarda kit siparişi verildiğini açıkladı.

Galvez, tespit edilemeyen Kovid-19 vaka sayısının yaklaşık 15 bin olduğunun düşünüldüğünü vurgulayarak, "Manila, salgının merkezi olduğu için buradan başladık. Manila'da testi bitirdiğimizde savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Filipin Ulusal Polisi (PNP) ise Manila'da görevli en az 50 poliste Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan 50 kişinin yanı sıra polis teşkilatında yaklaşık 254 muhtemel vaka ve Kovid-19 olduğundan şüphelenilen 348 kişinin olduğu ifade ediliyor.

Filipinler'de sokağa çıkma yasağının uygulandığı Luzon Adası ve başkent Manila'da koronavirüs tedbirlerin uygulanması amacıyla çok sayıda polis görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor
Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Polat Şeyma Subaşı Levent Dörter
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Instagram
Şu an buradasınız: Filipinler'de 2 haftada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 kattan fazla arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 15:20:52. #1.14#
title