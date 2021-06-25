Filede Çifte Final Oynuyoruz
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Filede Çifte Final Oynuyoruz

Filede Çifte Final Oynuyoruz
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Voleybol takımı, Valilik Turnuvası'nda karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek finale kaldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yıldız kız takımının ardından küçük kız takımının da finale yükselmesi sevinç yarattı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Valilik Turnuvası kapsamında Atatürk Spor Salonu'nda Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk seti 25-19, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti 25-20 Manisa Büyükşehir Belediyespor üstünlükleri ile geçildi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla finale yükselmeyi garantiledi.

Pazartesi Günü Final Maçı Var

Valilik Turnuvası küçük kızlar voleybol şampiyonası finali Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Ataspor arasında oynanacak. 28 Haziran Pazartesi günü saat 16.00'da iki ekip Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Bültenler

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