Fildişi Sahili'nde ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıldı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde kesilen kurbanların etleri 40 bin aileye dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde kesilen kurbanların etleri 40 bin aileye dağıtıldı.

TDV Fildişi Sahili kurban programı sorumlusu Mustafa Kaya, hayırseverlerin emanetlerini ulaştırmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olduğu dönemde de kurban organizasyonunun devam etmesi ve hisselerin çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılması çok önemli." dedi.

Yardım ulaştırdıkları ailelerin yüzündeki mutluluğa şahitlik etmenin kendilerini çok heyecanlandırdığını vurgulayan Kaya, "Buradaki Müslümanlar çok mutlu oldu, Kurban Bayramı'nda kendilerini unutmayarak yardımda bulunan Türk halkına teşekkürlerini ve dualarını ilettiler." ifadesini kullandı.

Maddi yetersizlikler nedeniyle çoğu kişinin kurban kesemediğini dile getiren Kaya, "Fildişi Sahilili kardeşlerimize bayram sevinci yaşatmak için çalışmaları sürdürüyoruz, çok zor şartlarda yaşıyorlar. Yardımların Türkiye ile Fildişi Sahili arasında dostluk bağları kurulmasına vesile olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

TDV, bu yıl 77 ülke, 335 bölgede keseceği kurbanlarla 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kaman