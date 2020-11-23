Fikri olan gençler gelsin

Mamak Belediyesi'nin geçtiğimiz ay Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üretken Gençlik Derneği tarafından iş birliğine imza attığı "Üreten Genç Projesi" ne ilgi büyüyor.

Mamak Belediyesi'nin geçtiğimiz ay Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üretken Gençlik Derneği tarafından iş birliğine imza attığı "Üreten Genç Projesi" ne ilgi büyüyor. Yaklaşık bir ay gibi geçen sürede 950 gencin başvuru yaptığı proje kapsamında Üretken Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tümer tarafından Mamaklı öğretmenlere projenin detayları anlatıldı. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen sunumda projenin kapsamına ilişkin bilgiler ve proje sürecini anlatan Tümer, proje çerçevesinde 13 bin öğrencinin kendi girişimlerini kurma yolunda 8 farklı konuda eğitime tabi tutulacağını kaydetti.

Türkiye'nin başarılı gençlere ihtiyacının olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bizim Fatih'in İstanbul'u fetih ettiği yaştaki her bir gencimize ihtiyacımız var. Böyle bir gençliğin inşasını birlikte başararak önce 2023 hedeflerimize ulaşacak, ardından da 2053 ve 2071 vizyonlarımızı gençlere emanet edeceğiz. Biz gençlerimizle ülkemizden başlayarak tüm dünyayı değiştirebileceğimize inanıyoruz, onun için de vizyonumuzu geniş tutuyoruz. Türkiye'nin gençlerin çabasına, gayretine vizyonuna ihtiyacı var. Ecdadımız onca fedakarlığı gençlerin başarısı için yapmıştır. Bu bağlamda gençlerimizden geleceğine dört elle sarılmalarını istiyoruz. Yeter ki hayal etsinler. Hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçsinler, çok çalışsınlar ve asla umutlarını kaybetmesinler. Ulu Hakan gibi gemileri karadan yürüten, Fatih gibi 21 yaşında İstanbul'u fetheden ecdadın torunlarıdır bizim gençlerimiz. Türkiye'nin Fatih'leri gençlerimiz olacak" dedi.

Şirketleşme yolunda ilk adım

Projeye başvurmak isteyen gençler Mamak Belediyesi'nin kurumsal web sitesi üzerinden başvuru formunu dolduracak. Ardından 16 haftalık bir girişim programı ile her hafta tematik başlıklarda eğitim alacak. 4. Ayın sonunda girişimcilerin mevcut durumları değerlendirilerek, şirketleşme yolunda ilk adım Üretken Akademi tarafından karşılanacak. Gençlerin geliştirdiği projeler arasından en iyi projeler için kamp programı gerçekleştirilecek. Seçilen projeler yerli ve milli girişim olan startupmarket.com platformu üzerinden portföy olarak eklenerek girişimciler tarafından değerlendirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı