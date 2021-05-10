Fikret Şahin kimdir? Fikret Şahin kaç yaşında, nereli? Fikret Şahin hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Fikret Şahin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Fikret Şahin kaç yaşında, nereli? Fikret Şahin hayatı ve biyografisi! Fikret Şahin kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Fikret Şahin hakkında araştırmalar yapılıyor. Fikret Şahin kimdir? Fikret Şahin kaç yaşında, nereli? Fikret Şahin hayatı ve biyografisi!

FİKRET ŞAHİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ocak 1968

Kaç yaşında: 53 yaşında

15 Ocak 1968 yılında Sivas'ta doğan Fikret Şahin'in annesinin adı Meryem, babasının adı ise Hacı'dır. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kulak-burun-boğaz ihtisasını tamamlamıştır

2014-2016 yılları arasında Balıkesir Tabip Odası Başkanı olarak seçilmiştir. Ayrıca Balıkesir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu ve Balıkesir Kent Konseyi üyesi olarak görev yapmıştır. 2014-2018 yılları arasında Balıkesir Atatürkçü Düşünce Derneği Disiplin Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili seçilmiştir