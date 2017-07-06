Fikret Orman: Önümüzdeki Sezonun Sloganı "Vefa"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2016-17 sezonu şampiyonluk balosunda açıklamalarda bulundu.

Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"DOĞRU STRATEJİ İLE BAŞARI YAKALANIR"

"Hoş geldiniz. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Şeref verdiniz. Zor bir sezon oldu. Çok yorulduk. Sevindiğimiz üzüldüğümüz günler yaşadık. Şansla gelen şey, şanssızlıkla gider. Fakat arkasında doğru strateji kurulan, çok karakterli bir futbolcuların olduğu kulüp istikrarlı başarıyı yakalayabilir. 2 sezondur, başarı öyküsü yazmaya çalışıyoruz.

Yönetim kurulu arkadaşlarımı, futbolcularımızı, teknik heyetimizi alkışlayalım lütfen. Bu başarıda birçok kişinin payı var. Sponsorlarımıza özellikle Rahmi Koç'a çok teşekkür ediyorum. Sağolsun, varolsun. Allah inşallah tekrarını nasip eder.

YENİ SLOGAN VEFA

Efendi Beşiktaş'ı etrafınıza bakın görürsünüz. Feda ile başladık. Sonra Gururlan ile devam ettik. Geçen sezon Efendi Beşiktaş ile devam ettik. Önümüzdeki sezon da Vefa olsun. Vefa müdürümüze gani gani rahmet diliyorum."