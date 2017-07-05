Fikret Orman: Cristiano Ronaldo Bu Sezon Beşiktaş'a Gelebilir
Pepe'yi transfer eden Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, "Ronaldo rüyası gerçek olur mu?" sorusuna, "Bleki bu sezon olabilir." cevabını verdi.
Transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, suskunluğunu dünyaca ünlü futbolcu ile bozdu. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan siyah-beyazlılar, son olarak Real Madrid'de forma giyen Pepe'yi kadrosuna kattı. Fikret Orman'ın katılımıyla gerçekleşen imza törenine çok sayıda basın mensubu katıldı.
"RONALDO BU SEZON GELEBİLİR"
Soru -cevap kısmında Pepe'ye 'Pepe, Quaresma ve Ronaldo'nun fotoğrafı paylaşılıyor. 2-3 seneye Ronaldo rüyası gerçekleşir mi? ' sorusu yöneltildi.
Pepe'ye sorulan bu soruyu Fikret Orman cevaplerken, Orman 'Belki bu sezon olabilir' cevabını verdi.
ALACAĞI ÜCRET
Beşiktaş Pepe transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre Portekizli futbolcuya 2 yıllığına 9 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecek.
KAP'a gönderilen açıklamada;
'Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)' in transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2 yılık anlaşmaya varılmış olup, 2017/2018 ve 2018/2019 Sezonununda Toplam 9.500.000 Avro Garanti Ücret. Ayrıca oynadğı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir' ifadesi kullanıldı.