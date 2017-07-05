Fikret Orman: Cristiano Ronaldo Bu Sezon Beşiktaş'a Gelebilir

Transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, suskunluğunu dünyaca ünlü futbolcu ile bozdu. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan siyah-beyazlılar, son olarak Real Madrid'de forma giyen Pepe'yi kadrosuna kattı. Fikret Orman'ın katılımıyla gerçekleşen imza törenine çok sayıda basın mensubu katıldı.

"RONALDO BU SEZON GELEBİLİR"

Soru -cevap kısmında Pepe'ye 'Pepe, Quaresma ve Ronaldo'nun fotoğrafı paylaşılıyor. 2-3 seneye Ronaldo rüyası gerçekleşir mi? ' sorusu yöneltildi.

Pepe'ye sorulan bu soruyu Fikret Orman cevaplerken, Orman 'Belki bu sezon olabilir' cevabını verdi.

ALACAĞI ÜCRET

Beşiktaş Pepe transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre Portekizli futbolcuya 2 yıllığına 9 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecek.

KAP'a gönderilen açıklamada;

'Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)' in transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2 yılık anlaşmaya varılmış olup, 2017/2018 ve 2018/2019 Sezonununda Toplam 9.500.000 Avro Garanti Ücret. Ayrıca oynadğı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir' ifadesi kullanıldı.